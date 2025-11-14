La CNRT paralizó un colectivo de larga distancia y desafectó a conductor por exceso de velocidad

Un operativo de fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) culminó con la paralización de un servicio público de pasajeros interjurisdiccional de larga distancia, operado por la reconocida empresa Vía Bariloche.

El servicio, que había partido desde la Terminal de Retiro con destino a la ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche, fue detenido tras detectarse una gravísima irregularidad en la conducta de uno de sus choferes.

La medida se tomó luego de un riguroso análisis del registro del tacógrafo del vehículo.

Este dispositivo, esencial para el control de la seguridad en el transporte profesional, arrojó una conclusión inquietante: el conductor excedió el límite de velocidad máxima permitido durante la totalidad del recorrido desde el punto de origen, hasta el momento en que se efectuó el control.

“La evidencia del tacógrafo no deja lugar a dudas. Estamos hablando de una conducción imprudente y sistemática que puso en riesgo la vida de todos los pasajeros a bordo,” señaló un inspector con acceso a los detalles del procedimiento.

“El exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales en el país, y la CNRT tiene la obligación de ser inflexible.”

El organismo de control procedió de forma inmediata a la desafectación del conductor, retirándolo de sus funciones en el momento.

Esta acción subraya el compromiso de la CNRT con la Ley de Tránsito y el Decreto N° 958/94, que regula el transporte de pasajeros.

La empresa Vía Bariloche debió actuar con celeridad ante la gravedad de la situación, asumiendo su responsabilidad solidaria.

Se vio obligada a reemplazar al conductor para poder garantizar la continuidad del servicio y el arribo seguro de los pasajeros a su destino. (El Diario de La Pampa)

