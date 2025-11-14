Establecen régimen de facilidades de pago para la regularización del saldo del Impuesto a las Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un régimen de facilidades de pago para la regularización del saldo del Impuesto a las Ganancias.

La norma permitió a los contribuyentes que hayan computado quebrantos incorrectamente adherirse a un plan de regularización hasta el 30 de diciembre de 2025.

Además, se introdujo una tasa de interés reducida del 1% mensual para las presentaciones de planes de facilidades de pago hasta el 30 de noviembre de 2025.

La resolución busca facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, beneficiando a aquellos que rectifiquen sus declaraciones juradas de ejercicios comerciales cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Esta normativa impacta directamente en la gestión tributaria de los contribuyentes y promueve una mayor regularización fiscal.

