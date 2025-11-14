Provincial U17: Bahía Blanca comenzó pisando fuerte en el Provincial

En una gran producción colectiva y defensiva, Bahía Blanca superó con claridad 79 – 42 a Mar del Plata en la primera jornada de la Zona Sur.

El elenco de Richotti contó con varios puntos altas y mucha intensidad atrás para lograr ganar de manera holgada. El equipo sufrió la lesión de Ruggiero.

Se impuso con claridad ante Mar del Plata 79 – 42 con un partidazo de Andino (14 pts, 10 rebotes, 2 asistencias, +26), sumado a Olave (12 pts, 5 rebotes) y las ayudas de Hernández (9 pts, 4 asistencias) y Roth (9 pts, 5 rebotes, 2 asistencias).

El comienzo fue parejo y trabado. Bahía necesitó de varios minutos para anotar y lograr soltarse en el juego. Mar del Plata arrancó con buen ritmo, tuvo la ventaja en los primeros instantes, pero Andino (10 pts, 3 rebotes, 1 asistencias) fue la clave para dar vuelta las acciones.

Ruggiero tuvo que salir por una fuerte lesión en su tobillo cuando lanzaba de tres puntos, y Hernández fue quien tomó las riendas. Bahía levantó en defensa, ganó en ambos cristales, Diel dio una mano para un parcial de 8-0 que acomodó a todo el equipo. El local presionó bien en defensa, y Hernández con un triple cerró al frente 21 – 14.

El segundo cuarto también tuvo sus momentos. Bahía volvió a tener ciertos minutos de intermitencia, y Mar del Plata con Daconte y Aman presionaron en el score, corrieron la cancha y achicaron. Olave (7) fue clave en un momento sin espacios ni ideas para Bahía, Sabatini lo tomó muy bien a Aman en defensa, y poco a poco Ramos encontró su espacio.

Hubo un buen ingreso de Germain para intentar abrir la cancha, D´Amaro cumplió e intentó parar al López en defensa, y el mencionado Ramos anotó, desequilibró y conectó al equipo. Bahía cerró con un parcial de 8-2 donde ganó el rebote, presionó mejor nuevamente y fue más claro para el 38 – 28 final.

El tercer cuarto fue clave. Bahía pasó muy bien la bola, tanto Diel como Groppa tuvieron su pasaje de protagonismo y ganando de fondo para anotar seguido. Hernández fue decisivo en la conducción, más la defensa de trap o a 45° a Aman que dio efecto en todo momento. Bahía comenzó 9-0 en cuatro minutos, y supo extender las diferencias en el juego y el score.

Germain con dos triples a campo abierto, Bahía con una defensa sostenida, ganando el rebote y Mar del Plata colaborando con sus errores y problemas ofensivos. Colectivamente el elenco de Richotti lució muy superior, sacó ventajas desde su presión y defensa alta, para finalmente lastimar con el pase y extra pase y cerrar 56 – 34 al frente.

Lo mejor estuvo en el final. Bahía no bajó su caudal de intensidad en defensa, Sabatini continuó siendo un gran pilar atrás, más otro pasaje de Olave y la capacidad que tuvo el equipo de pasar la bola, y encontrar soluciones sin forzar acciones.

VIERNES:

10:00 Junín – Pergamino (Cancha de Estrella)

10:00 Tandil – Mar del Plata (Cancha de Independiente)

18:30 Pergamino – La Plata (Cancha de Estrella)

18:30 Bahía Blanca – Tandil (Cancha de Independiente)

FUENTE: José Fiebig (Asociación Bahiense de Básquetbol) – FOTO: Ornella Vitale

