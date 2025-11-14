Un hombre murió al chocar con un camión en un cruce de rutas de La Pampa

Un hombre falleció ayer por la tarde en un siniestro vial que se produjo en la intersección de la ruta provincial 10 y la ruta provincial 7, en jurisdicción de la provincia de La Pampa.

La víctima fue identificada como Ramón Antonio Cañón Bazán, oriundo de General Pico.

La Policía constató que los vehículos involucrados fueron un camión marca VW y un automóvil Toyota Corolla.

El transporte terminó sobre la banquina y sufrió daños en la parte delantera, mientras que el Corolla, en cambio, fue impactado desde el costado derecho y sufrió daños totales.

El conductor del Corolla fue trasladado al hospital de Colonia Barón para recibir atención médica, pero luego se confirmó su fallecimiento. (Diario La Arena)

