La fiscalía pidió penas para los dos acusados de intentar matar a su hermano por una casa

En el marco del juicio que se llevó a cabo en dependencias del Tribunal Oral Criminal Nº 3 para analizar la conducta de Jimena Rocío Tobar y Roberto Jesús Tobar Cabezas por intentar matar a un tercer hermano -Juan Gabriel Tobar- en Bahía Blanca, las partes realizaron el pedido de penas acorde a lo que se ventiló dentro de la sala de audiencias.

El fiscal Jorge Viego solicitó la pena de 8 años y 6 meses de prisión para el hombre y 6 años y 6 meses para la mujer.

En tanto, la defensa de cada uno de ellos pidió que sean absueltos y, en el caso del hombre se solicitó -si los jueces así lo consideraban- que sea penado solamente por la tenencia del arma de fuego.

Según la causa investigada, el hecho ocurrió el 1 de marzo de 2024 cuando Jimena y Roberto Jesús amenazaron a su hermano, manifestándole que lo iban a matar, con el fin de desapoderarlo del inmueble ubicado en calle Berutti 3200 esquina Tarija de Bahía Blanca.

En esas circunstancias, ambos entraron a la casa doblando una ventana, sorprendieron a la familia, golpearon al hombre y le gatillaron un arma de fuego en su cabeza en varias oportunidades– sin que salieran los disparos-.

Jimena utilizó un cuchillo e intentó lesionarlo en distintas zonas de su cuerpo, mientras que la víctima evitaba ese accionar, sufrió un corte en un dedo de una mano y distintas heridas como escoriaciones en dorso de ambas manos, lesiones lineales en cara anterior de pierna y rodilla derecha, hasta que fueron sorprendidos por la policía que arribó al lugar.

Además, se lo acusa a Roberto Jesús Tobar de haber portado sin la debida autorización legal un arma tipo revolver calibre 22 largo marca ECO, la cual fue incautada por el personal policial interviniente en los pastizales de la vereda de la vivienda ubicada en Berutti 3200.

Los hermanos Tobar llegaron a juicio acusados de coacción agravada y tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego. Mientras que a Roberto Jesús se lo acusó también de la portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal.

El fallo del Tribunal se conocerá el próximo lunes 17, en horas del mediodía.

