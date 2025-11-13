La fiscalía pidió 4 años de prisión para el joven que causó la muerte de cinco personas en la ruta 3

Se realizaron los alegatos de las partes en el juicio oral que se llevó a cabo para analizar la conducta de Carlos Emanuel Delgado Garay, un hombre que manejaba una Jeep Renegade Sport y ocasionó la muerte de sus padres y de una joven familia que circulaba en sentido contrario.

El fiscal Cristian Aguilar solicitó la pena de 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos, mientras que el representante de los tres integrantes de la familia que transitaba en el Peugeot 308, Francisco Dante Ariel Rodríguez, pidió la pena de 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación para manejar.

En tanto, el abogado del acusado, Juan Luis Melendi, solicitó su absolución.

Según la causa, el hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2020 cuando el acusado manejaba su vehículo por el kilómetro 864 de la ruta 3, invadió el carril contrario y produjo un impacto sobre un Peugeot 208 que circulaba de frente con tres ocupantes.

Como consecuencia de la colisión frontal de ambos vehículos murieron Ivana Beatriz Arias, Sergio Gonzalo Barrionuevo y su bebé de 6 meses de edad (foto) -ocupantes del Peugeot 208- y Nilda Raquel Bustos y Juan Carlos Delgado Garay, los padres del conductor del Jeep.

El acusado llegó a juicio acusado de los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor y por la pluralidad de víctimas fatales.

El fallo de María Laura Pinto, a cargo del Juzgado Correccional N.º 4, se conocerá el martes 25 de noviembre, a las 12.

