Volcó un camión cerca de Coronel Dorrego

Un camión Mercedes Benz 1114 que transportaba maíz volcó este jueves en el kilómetro 600 de la ruta nacional N°3.

A pesar del impacto, el chofer resultó ileso, según informaron fuentes oficiales, citadas por FM Manantial.

El vehículo, que circulaba con carga completa, quedó atravesado sobre la calzada, lo que provocó el corte total del tránsito mientras se realizaban las tareas de remoción y limpieza del maíz derramado sobre la ruta.

