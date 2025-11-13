El próximo sábado reabre el Hiper de la Cooperativa afectado por un incendio

La Cooperativa Obrera informó que el próximo sábado, a las 8 de la mañana, el Híper de Aguado reabrirá sus puertas luego del incendio ocurrido en la mañana del 11 de noviembre que se iniciara en el techo y afectara parcialmente el depósito de perfumería.

Se aclaró que los consumidores que concurran a esa sucursal inicialmente no podrán adquirir alimentos refrigerados (carnes, lácteos, quesos, fiambres, etc.) y congelados, debido a que el incendio se originó por un problema técnico en el exterior del edificio afectando principalmente a los equipos condensadores de la central de frio alimentaria.

“Gracias al rápido accionar del personal de la sucursal, al correcto funcionamiento de la red contra incendios y a la pronta llegada de personal de bomberos, se logró que el foco se circunscribiera a un pequeño sector de los depósitos de perfumería, sin afectar al resto de las áreas de servicios y el local de ventas”, expresaron desde la entidad cooperativa.

“Un par de horas después de sofocado el incendio, La Coope se puso a trabajar en el retiro de mercadería no apta para la venta para su posterior destrucción o donación, la limpieza del Híper y en organizar las tareas necesarias para poder reabrir el local a la brevedad”, se mencionó.

La Cooperativa Obrera destacó la tarea de bomberos, Defensa Civil, Policía y Guardia Urbana y agradeció los mensajes de apoyo de instituciones, proveedores y consumidores.

