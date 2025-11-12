Jóvenes bahienses potencian sus habilidades en la Escuela de Liderazgo 2025

El programa gratuito Escuela de Liderazgo, organizado por la Dirección municipal de Juventud junto a JCI Bahía Blanca, ofrece oportunidades de desarrollo de liderazgo que empoderan a los jóvenes para crear un cambio positivo.

El ciclo tiene lugar en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur y consta de tres fechas a cargo de referentes locales que comparten experiencias y herramientas.

Se trata de “Oratoria y Comunicación Efectiva”, por Martina Giardino; “Liderazgo en Equipo”, por Nicolás Jacquet; y “Liderar con Inteligencia Emocional”, por Mauro Andrés.