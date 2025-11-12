Lo investigaban por maniobras peligrosas con la moto y descubrieron un desarmadero

Una investigación que comenzó por las maniobras peligrosas de una moto permitió descubrir un desarmadero en Punta Alta, informó este miércoles el subsecretario de Fiscalización y Control Policial en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Tras el seguimiento de una Honda Tornado que ponía en riesgo a los vecinos, el personal del GTO de Punta Alta y la FBA Coronel Rosales reunió las pruebas y obtuvo una orden de allanamiento.

Al ingresar al domicilio, se encontraron con un desarmadero de motos robadas.

Montero detalló que “el resultado del operativo fue contundente” al explicar que “la moto Honda Tornado usada para las picadas tenía pedido de secuestro activo por hurto y fue recuperada en el procedimiento”.

También se aprehendió a una mujer por los delitos de encubrimiento e infracción al artículo 289 (numeración suprimida); se incautó un motor de otra moto robada y se secuestraron múltiples motos, cuadros y motopartes con la numeración suprimida o adulterada.

“Queda demostrado una vez más: no hay tolerancia para las picadas porque detrás de ellas se esconde el robo, el delito y las mafias”, agregó Montero.