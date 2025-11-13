El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la tarde en Bahía Blanca.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

