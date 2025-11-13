jueves, noviembre 13, 2025
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado en Bahía Blanca

De La Bahía 915

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la tarde en Bahía Blanca.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

