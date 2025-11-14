viernes, noviembre 14, 2025
A las 8 de la mañana de este viernes cortan la luz en dos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones del suministro será:

– de 8 a 10 en el cuadrante de las calles Pueyrredón, Brown, Villarino, Berutti

– de 8 a 14 en el cuadrante de las calles Zapiola, Sarmiento, Alvarado, Rodríguez

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

