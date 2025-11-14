Senador Parrilli denunció un “bestiario judicial” y cuestionó la causa Cuadernos

El senador nacional de Unión por la Patria Oscar Parrilli sostuvo que la Argentina atraviesa “una situación gravísima” en materia institucional y judicial y apuntó contra el manejo de la causa Cuadernos y el tratamiento que se le dio al ex ministro Julio De Vido.

“Estamos llegando a un bestiario judicial”, afirmó Parrilli en declaraciones al programa Noticias Argentinas que se emite por Radio Splendid AM990.

Parrilli resaltó además la acusación de Cristina Kirchner, quien denunció que en el expediente hubo “supuestos arrepentidos que eran torturados” para declarar en determinadas direcciones.

“Si a esto se agrega lo que están haciendo con la causa Cuadernos y con De Vido, estamos frente a algo muy grave”, señaló.

En relación a la situación del ex ministro de Planificación, subrayó que “la justicia no lo culpó por el desastre del accidente de Once”, ya que fue absuelto en esa causa.

“Se lo condena por una causa que ya estaba prescripta. Esto tiene que ver con el nivel de irracionalidad de la justicia, y con la gravedad de la situación económica que está viviendo la gente. Como no hay pan para distribuir, que haya circo”, cuestionó.

El legislador vinculó este escenario con el rumbo económico del Gobierno: “Están endeudando al país y son los mismos de siempre”, afirmó.

Parrilli también analizó el clima político y consideró que “hay un sector de la sociedad argentina que tiene pensamientos de derecha, y eso no es nuevo”.

Consultado sobre la reforma laboral, el senador puso en duda su viabilidad: “No sé si la van a lograr sacar. Nada nuevo bajo el sol. Podrán sacarla, pero más tarde o más temprano esto va a fracasar”, opinó. (NA)

MÁS INFORMACIÓN: Río Negro declaró la emergencia ígnea por riesgo extremo de incendios

Establecen régimen de facilidades de pago para la regularización del saldo del Impuesto a las Ganancias

Aumentó el costo de realizar un asado en Bahía Blanca en octubre