Siguen este fin de semanas los encuentros por el Mes de la Tradición en Bahía Blanca

Siguen este fin de semana las actividades en el Mes de la Tradición en Bahía Blanca.

El sábado 15 se realizará el Tercer Festival Folklórico de la Tradición y la Soberanía, organizado por la Peña Folklórica Anai Ruca, desde las 21, en San Roque, Estomba 2300.

En tanto, el domingo 16 se celebrará el Festival por el Día de la Tradición en la Glorieta del Parque Illia, en Villa Rosas, de 14 a 19 horas, con la organización de la Agrupación Folklórica Ilari.

MÁS INFORMACIÓN: Reprogramaron el Triatlón Monte Hermoso 2025

Un sábado con cuentos y canciones en la Biblioteca Rivadavia

El próximo sábado reabre el Hiper de la Cooperativa afectado por un incendio