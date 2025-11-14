Un hombre fue aprehendido por tener un arma y droga para la venta en Bahía Blanca

El Juzgado de Garantías Nº3 ordenó el allanamiento de la vivienda ubicada en Juan Molina al 2400 de Bahía Blanca donde se logró la aprehensión de Juan Jiménez por la tenencia de un arma y droga.

La causa inició el 3 de junio del presente año a través de una denuncia de la Secretaría de Seguridad Municipal, donde se señala la posible infracción a la ley de drogas de una persona de nombre Juanchi Jiménez.

A ello se agregaron denuncias anónimas recibidas al 911 que vinculaban al acusado con la venta de estupefacientes.

De las tareas de vigilancia realizadas por personal de Drogas Ilícitas, surgieron elementos que dan cuenta de la posible comisión del delito, particularmente ingresos a la vivienda por corto periodo de tiempo.

A raíz de ello, se solicitó el allanamiento de la vivienda donde personal de Drogas Ilícitas logró secuestrar cocaína, marihuana, una balanza de precisión, dinero, celulares y un arma calibre 22 con la numeración suprimida.

MÁS INFORMACIÓN: Mujer embarazada impactó contra una ambulancia en General Roca, cayó en un desagüe y murió

Transportista de Tres Arroyos volcó en la ruta 228

Un hombre murió al chocar con un camión en un cruce de rutas de La Pampa