Explosión en Ezeiza: un bombero que trabajaba en el Polígono Industrial fue trasladado para recibir atención médica

Un bombero que estaba trabajando en el operativo en el Polígono Industrial de Ezeiza tuvo que ser trasladado por el SAME para recibir atención médica.

Inicialmente, fue asistido en una carpa sanitaria instalada en el lugar, pero luego requirió otro tipo de cuidados y fue derivado al Hospital Eurnekian.

El incendio que se desató por una explosión este viernes por la noche en Ezeiza se pudo contener y los bomberos continúan trabajando sobre los focos activos que aún persisten en la zona.

Las autoridades remarcaron que no se registraron víctimas fatales y que todas las personas trasladadas previamente por el episodio ya fueron dadas de alta por el sistema de salud.

