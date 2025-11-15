Los heridos por el incendio en Ezeiza están fuera de peligro y no quedan pacientes internados

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, publicó en X que “todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados” tras la explosión ocurrida anoche en el Polígono Industrial de Ezeiza.

Según detalló, “de los 8 pacientes ingresados al Hospital Eurnekian, 6 evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta, mientras que los dos restantes, estables y sin complicaciones, continuaron su atención en sus respectivas coberturas de salud”.

Además, clínicas y sanatorios de la región, atendieron "15 personas con heridas leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva (cortes y lesiones menores)", y se asistió también a "una persona vecina con un infarto".

El ministro agregó que el Centro Provincial de Toxicología recibió “45 llamados vinculados al incidente”, todos por consultas de orientación que “no requirieron derivación al sistema de salud”.

En la zona, precisó, continúa montado un shock room con unidades móviles de terapia intensiva para asistir a los bomberos que siguen trabajando en el incendio.

