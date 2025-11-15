sábado, noviembre 15, 2025
Nacionales

Diez videos de la explosión y el gran incendio en el polo industrial de Ezeiza

De La Bahía 915

Un impactante incendio se desató este viernes por la noche en el parque industrial de Carlos Spegazzini, tras una serie de explosiones cuyo origen aún no fue determinado.

El fuego, que llegó a superar los 20 metros de altura, se extendía sin control durante más de dos horas y obligaba a la intervención de numerosas dotaciones de bomberos, agentes de la Policía Bonaerense y servicios de emergencia.

Según los primeros reportes, el siniestro habría comenzado en un depósito vinculado a una empresa de agroquímicos. Ya se contabilizan al menos 20 heridos.

