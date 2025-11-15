Diez videos de la explosión y el gran incendio en el polo industrial de Ezeiza

Un impactante incendio se desató este viernes por la noche en el parque industrial de Carlos Spegazzini, tras una serie de explosiones cuyo origen aún no fue determinado.

El fuego, que llegó a superar los 20 metros de altura, se extendía sin control durante más de dos horas y obligaba a la intervención de numerosas dotaciones de bomberos, agentes de la Policía Bonaerense y servicios de emergencia.

Según los primeros reportes, el siniestro habría comenzado en un depósito vinculado a una empresa de agroquímicos. Ya se contabilizan al menos 20 heridos.

El incendio desde adentro. Dotaciones de bomberos se encuentran trabajando intensamente en el lugar para contener el fuego. La onda expansiva repercutió en hogares y fábricas | Brigada interna del Polo Industrial de Ezeiza: https://t.co/2md0ZUfvIT https://t.co/blw9OSZLGP pic.twitter.com/9YFCLsMf55 — Ámbito Financiero (@Ambitocom) November 15, 2025

⭕️ Ezeiza: explotó una fábrica petroquímica en el polo industrial | Más información en https://t.co/wLQDCFnHvs pic.twitter.com/puVnZ5FQfL — Ámbito Financiero (@Ambitocom) November 15, 2025

INCENDIO EN SPEGAZZINI: EXPLOSIÓN EN ZONA INDUSTRIAL Y VARIAS DOTACIONES COMBATEN LAS LLAMAS Una explosión en un depósito lindero a una fábrica generó un incendio masivo cerca del km 46,5 de la Ezeiza-Cañuelas, con onda expansiva que rompió vidrios a 4 km y una columna de humo… pic.twitter.com/2VDhs1BWze — Clarín (@clarincom) November 15, 2025

Imágenes aéreas tomadas por personal de la Policía de #BuenosAires confirman la magnitud de la explosión en el Parque Industrial de #Ezeiza. Se activó el código rojo en los hospitales de la zona para atender a los heridos. Además, una nube catalogada como tóxica avanza hacia la… pic.twitter.com/I6uU6ViwvS — Kenny R. (@kenrodri_21) November 15, 2025

Impresionante explosión en polo Industrial en Spegazzini, Ezeiza. Se confirmó que la nube generada es tóxica, se recomienda a los vecinos no salir y cerrar bien las ventanas. #explosión #Ezeiza #URGENTE pic.twitter.com/kU5O1FyTpo — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) November 15, 2025

Un panorama dantesco en la explosión de Ezeiza. pic.twitter.com/2lwsHYi9dR — Juan Di Loreto (@elchara) November 15, 2025