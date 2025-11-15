Múltiples explosiones en Ezeiza: hay al menos 20 heridos

Un impactante incendio se desató este viernes por la noche en el parque industrial de Carlos Spegazzini, tras una serie de explosiones cuyo origen aún no fue determinado.

El fuego, que llegó a superar los 20 metros de altura, se extendía sin control durante más de dos horas y obligaba a la intervención de numerosas dotaciones de bomberos, agentes de la Policía Bonaerense y servicios de emergencia.

Según los primeros reportes, el siniestro habría comenzado en un depósito vinculado a una empresa de agroquímicos. Ya se contabilizan al menos 20 heridos.

INCENDIO EN SPEGAZZINI: EXPLOSIÓN EN ZONA INDUSTRIAL Y VARIAS DOTACIONES COMBATEN LAS LLAMAS Una explosión en un depósito lindero a una fábrica generó un incendio masivo cerca del km 46,5 de la Ezeiza-Cañuelas, con onda expansiva que rompió vidrios a 4 km y una columna de humo… pic.twitter.com/2VDhs1BWze — Clarín (@clarincom) November 15, 2025

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, detalló por C5N sobre los primeros lesionados.

“Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”, expresó el profesional, quien afirmó que eran alrededor de 20 heridos.

Luego confirmó, alrededor de las 23:10, el ingreso de dos pacientes graves.

“Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO en proceso de aerodinamia. También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño con fecha probable de parto, está en terapia intensiva, son los últimos dos que recibimos”.

“Hay alguna gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas, no son solamente los trabajadores”, agregó. (Infobae)