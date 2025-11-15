Impactante explosión en Spegazzini: fuego sin control y llamas de 20 metros

Una impactante explosión puso en estado de alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas este viernes por la noche.

El siniestro se produjo en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas.

Varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar para combatir un incendio de gran magnitud.

Por el momento, se desconoce si había personas en la fábrica al momento de la explosión.

En las redes sociales, distintos usuarios compartieron videos que se viralizaron rápidamente, en los que se puede ver una columna de humo de varios metros.

INCENDIO EN SPEGAZZINI: EXPLOSIÓN EN ZONA INDUSTRIAL Y VARIAS DOTACIONES COMBATEN LAS LLAMAS Una explosión en un depósito lindero a una fábrica generó un incendio masivo cerca del km 46,5 de la Ezeiza-Cañuelas, con onda expansiva que rompió vidrios a 4 km y una columna de humo… pic.twitter.com/2VDhs1BWze — Clarín (@clarincom) November 15, 2025

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, se refirió esta noche a la impactante explosión y posterior incendio en el parque industrial del distrito, calificando la situación como “muy confusa” y admitiendo que el fuego es “incontrolable”.

Según supo Noticias Argentinas, Granados declaró en diálogo con C5N que la cantidad de “fuego” es “tremenda” y que las dotaciones de bomberos están “tratando” de “apagarlo”. Sin embargo, la magnitud del siniestro dificulta las tareas.

“No lo podemos controlar”, afirmó el jefe comunal.

La explosión se produjo en una fábrica agroquímica ubicada en el Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas, generando una gran columna de humo y alarma entre los vecinos.