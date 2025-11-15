sábado, noviembre 15, 2025
Nacionales

Fuerte temporal con ráfagas y granizo afectó a Santa Rosa y Toay

De La Bahía 915

Un fuerte temporal azotó a las ciudades de Santa Rosa y Toay durante este sábado y provocó inconvenientes en algunas zonas.

En el Autódromo Provincia de La Pampa, donde este fin de semana se corre el Turismo Carretera, el viento y la lluvia provocaron daños en puertas y obligaron a suspender la clasificación durante algunos minutos.

Comentarios

You May Also Like

Auto chocó el acoplado de un camión en la ruta 33 y volcó

De La Bahía Noticias

Educación autorizó el retorno a la presencialidad plena en las universidades

De La Bahía Noticias

Lavagna celebró que más del 30% de los hogares ya completó el Censo Digital

De La Bahía Noticias