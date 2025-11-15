Fuerte temporal con ráfagas y granizo afectó a Santa Rosa y Toay
Un fuerte temporal azotó a las ciudades de Santa Rosa y Toay durante este sábado y provocó inconvenientes en algunas zonas.
En el Autódromo Provincia de La Pampa, donde este fin de semana se corre el Turismo Carretera, el viento y la lluvia provocaron daños en puertas y obligaron a suspender la clasificación durante algunos minutos.
⛈️¡Tremendo momento durante el temporal en Toay!
En la sala de prensa, una de las puertas fue arrancada debido al fuerte viento, que junto a la lluvia, azotan el circuito.#TCenToay #Tormenta pic.twitter.com/LSyIRzSWhV
— Carburando (@CarburandoTV) November 15, 2025
Comentarios