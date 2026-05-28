Hallaron en Bahía un auto con pedido de secuestro por hurto en Mar del Plata

El Comando de Patrullas de Bahía Blanca informó que este jueves personal policial halló un vehículo Volkswagen Gol Trend en calle Cristo Redentor al 2100 con pedido de secuestro activo por hurto automotor.

Según se indicó, al consultar el dominio colocado en el rodado mediante el sistema informático policial, no surgían impedimentos legales.

Sin embargo, tras verificar los grabados de cristales y la numeración del chasis, los efectivos constataron que no coincidían con la documentación visible del vehículo.

Posteriormente, y en presencia de testigos, se estableció que el automóvil era requerido por la UFI ODEPA de Mar del Plata desde el 28 de noviembre de 2024.

La investigación continúa para determinar quién abandonó el vehículo en el lugar.

Las actuaciones fueron remitidas a la comisaría Cuarta, con intervención de la fiscalía N°7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.