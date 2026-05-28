Chocaron un transporte de una firma bahiense y una camioneta en la ruta 33

Un siniestro de tránsito se registró durante la tarde de este jueves en el acceso a Tornquist y la ruta nacional 33, que dejó como saldo dos personas hospitalizadas.

De acuerdo a la información publicada por Noticias Tornquist, el hecho ocurrió cuando colisionaron una camioneta Nissan Frontier conducida por Marcelo Bruzzone, de Tornquist, y un furgón Iveco Daily dominio NJU639, al mando de Ubaldo Varrera (42), acompañado por Franco Orrego (24), que trabajan para una firma de Bahía Blanca.

Según se indicó, la camioneta circulaba por el acceso hacia la ruta, mientras que el furgón transitaba por la ruta 33 en sentido Pigüé–Bahía Blanca.

Por causas no precisadas, la pickup habría salido del acceso sin advertir la circulación del Iveco, impactando contra el mismo.

A raíz de la colisión, la camioneta terminó volcando sobre la banquina derecha en sentido hacia Bahía Blanca, mientras que el furgón quedó detenido sobre la misma banquina, aunque orientado en sentido contrario al de circulación.

El conductor de la camioneta y el acompañante del furgón fueron trasladados al Hospital Municipal de Tornquist para su atención preventiva. En tanto, el conductor del Iveco resultó ileso.