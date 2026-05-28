Demoran a un hombre acusado de robar pertenencias de un camión repartidor

La Policía detuvo a Juan Manuel Vega (45) por sustraer un bolso con pertenencias de un camión repartidor del frigorífico Dorodi.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de Almafuerte y Roca, donde el sospechoso habría cometido el robo sin ejercer violencia.

Las cámaras del CEUM permitieron identificar un Peugeot 206 involucrado en el episodio y seguir su recorrido hasta calle Pampa Central al 2800, donde se concretó la aprehensión tras una persecución.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el elemento sustraído y el vehículo utilizado.