A las ocho de la mañana cortan la luz en un sector de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que a las ocho de la mañana de hoy realizará un corte de energía en un sector de la ciudad.

La interrupción se hará de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles 1 de Marzo, Nicaragua, Aguado, Panamá.

También se cortará:

– de 9 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Los Nogales, El Gualeguay, Bouchard, El Caldén.

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por avenida Arias, Falcón, Honduras, Libertad.

Los trabajos pueden ser reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.