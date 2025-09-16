El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca.

La advertencia del organismo rige para la tarde del miércoles 17 y la madrugada y la noche del jueves 18 de septiembre.

“El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”, especificó el SMN.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.