Deterioro de la ruta 40: camioneros chilenos taparon baches para continuar su trayecto

Un grupo de camioneros chilenos que circula habitualmente por la ruta nacional N.º 40 rumbo a Punta Arenas decidió actuar por su cuenta ante el deterioro del pavimento.

Cansados de perder tiempo y correr riesgos por los baches, improvisaron reparaciones en el tramo que une Sarmiento con Gobernador Costa.

Según informó El Cordillerano, los transportistas comenzaron a arrojar tierra y piedras desde la banquina para tapar algunos pozos y así poder continuar su trayecto de manera más segura.

El sector presenta graves daños en el asfalto, convirtiéndose en un peligro permanente para camioneros y automovilistas que utilizan esta vía todos los días.

Esta acción espontánea volvió a poner en evidencia el estado crítico de la ruta 40, una de las arterias más importantes y transitadas de la Patagonia.

Tanto transportistas locales como extranjeros vienen reclamando desde hace tiempo mayores inversiones en mantenimiento y obras viales, advirtiendo que la falta de reparaciones afecta la seguridad y la conectividad regional.

En un video compartido por los propios camioneros, explicaron que varios compañeros sufrieron percances a raíz del mal estado de la ruta, lo que los impulsó a intervenir.

“Esta ruta la utilizamos muchos los chilenos y brasileños, además de argentinos”, remarcaron.

Aunque la maniobra les permitió continuar viaje, los transportistas coincidieron en que se trata apenas de una medida de urgencia y que la solución real depende de obras estructurales.

“Los que transitan las rutas saben lo incómodo que es, y no digamos la rotura de cualquier vehículo, o lo más penoso: sufrir un accidente con pérdida humana”, señalaron los choferes. Y concluyeron: “En unos años más volvemos a la década del 50 nuevamente, con rutas de ripio”. (Comodoro 24)