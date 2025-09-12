viernes, septiembre 12, 2025
DestacadasLocales

A las ocho de la mañana cortarán la luz en un sector de la ciudad

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará corte de energía en distintos sectores de la ciudad.

– de 8 a 14 en el cuadrante comprendido por las calles Donado, Saavedra, Fitz Roy, Berutti.
– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles avenida La Plata, Juan Molina, Mayor Iturra, Don Bosco.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

Comentarios

You May Also Like

Cortes programados para el viernes 22 de noviembre

Debora Pedreira

Escándalo en el recital de Marama: intervendrá la OMIC

De La Bahía Noticias

La Coope lanzó la 11º Campaña Solidaria a beneficio de Unicef Argentina

Fabricia