A las ocho de la mañana cortarán la luz en un sector de la ciudad
La empresa EDES anunció que hoy realizará corte de energía en distintos sectores de la ciudad.
– de 8 a 14 en el cuadrante comprendido por las calles Donado, Saavedra, Fitz Roy, Berutti.
– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles avenida La Plata, Juan Molina, Mayor Iturra, Don Bosco.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
