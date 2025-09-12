A las ocho de la mañana cortarán la luz en un sector de la ciudad

La empresa EDES anunció que hoy realizará corte de energía en distintos sectores de la ciudad.

– de 8 a 14 en el cuadrante comprendido por las calles Donado, Saavedra, Fitz Roy, Berutti.

– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles avenida La Plata, Juan Molina, Mayor Iturra, Don Bosco.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.