Federal de Selecciones Sub 15: triunfo de la Liga del Sur

La Sub 15 de la Liga del Sur venció 3 a 1 a Tres Arroyos, por la cuarta fecha del Torneo Federal de Selecciones.

Los goles del equipo local fueron de Thiago Bedolla, Francesco Bigi y Thiago Aranda, mientras que Martín Pellegrini descontó para la visita.

Tras un primer tiempo sin goles en la cancha del club San Francisco, la Liga se impuso con autoridad en el complemento.

FORMACIÓN INICIAL

1) Francesco Magariños

2) Zlatan Theaux

3) Santino Castiglioni

4) Kevin Machado

5) Lautaro Cruz

6) Lázaro Henkel

7) Ian Meriño

8) Laureano Leiva

9) Lucas Busachelli

10) Santino Sollosky

11) Thiago Bedolla

Suplentes

12) Agustín Dumrauf

13) Samuel Escalante

14) Gino Diomedi

15) Agustín Schell

16) Thiago Aranda

17) Benjamín Cepeda

18) Francesco Bigi

VIDEO: gentileza Liga del Sur