Federal de Selecciones Sub 15: triunfo de la Liga del Sur
La Sub 15 de la Liga del Sur venció 3 a 1 a Tres Arroyos, por la cuarta fecha del Torneo Federal de Selecciones.
Los goles del equipo local fueron de Thiago Bedolla, Francesco Bigi y Thiago Aranda, mientras que Martín Pellegrini descontó para la visita.
Tras un primer tiempo sin goles en la cancha del club San Francisco, la Liga se impuso con autoridad en el complemento.
FORMACIÓN INICIAL
1) Francesco Magariños
2) Zlatan Theaux
3) Santino Castiglioni
4) Kevin Machado
5) Lautaro Cruz
6) Lázaro Henkel
7) Ian Meriño
8) Laureano Leiva
9) Lucas Busachelli
10) Santino Sollosky
11) Thiago Bedolla
Suplentes
12) Agustín Dumrauf
13) Samuel Escalante
14) Gino Diomedi
15) Agustín Schell
16) Thiago Aranda
17) Benjamín Cepeda
18) Francesco Bigi
VIDEO: gentileza Liga del Sur