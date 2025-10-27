lunes, octubre 27, 2025
Futsal: los resultados de la fecha 27 y las tablas de posiciones de Primera División y Reserva

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur detalló los resultados del Torneo Único de Primera y Reserva de la fecha 27  del futsal y las tablas de posiciones:

Pacífico (BB) 4 – 9 Villa Mitre.
Reserva: 3 – 6.

La Armonía 5 – 5 Huracán.
Reserva: 9 – 0.

Liniers 7 – 3 San Francisco.
Reserva: 7 – 0.

La Estación 1 – 4 La Esperanza.
Reserva: 1 – 4.

Sporting 2 – 3 Los 3 Chiflados.
Reserva: 0 – 1.

SPIQPYA 4 – 2 Dep. Futsal.
Reserva: 8 – 2.

Comercial Vs Dublin.
Fue suspendido por las condiciones climáticas y reprogramado para esta noche.

Además, debido a la desafectación de Camioneros, Tiro Federal sumó los puntos en juego.

Fecha Libre: Catamarca

FOTO: Prensa Liniers

