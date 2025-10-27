lunes, octubre 27, 2025
Todos los resultados de la última fecha del fútbol femenino de la Liga del Sur

La Liga del Sur confirmó los resultados del fútbol femenino de este fin de semana.

Primera A | Segunda Fase | Fecha 1

Cuadrangular Campeonato

STMBB 4 – 1 Tiro Federal (Eugenia Gago -2- y Victoria Nervi -2- // Pilar Vidal Gatti)

Villa Mitre 5 – 0 Bella Vista (Lucrecia Semper -2-, Sol Menéndez Perrone, Agustina Rodríguez y Camila Aliata)

Cuadrangular Permanencia

Libertad 10 – 0 Sansinena (Antonella Aquino -2-, Melina Gallardo -2-, Antonella De Vega -2-, Teresita Mella -2-, Victoria Gómez y Antonella Ferreyra)

La Armonía 2 – 2 SPIQPYA (Lucía Elizalde -2- // Candela Salgado -2-)

Primera B | Segunda Fase | Fecha 4

Fase Campeonato

San Francisco 4 – 5 Sporting (Ariana Adassus -2- y Clara Iturrioz -2- // Sofia Mattos -4- y Mia Zamora)

Rosario PB 0 – 3 AEC (Martina Silva, Julieta Tourn y Alexia Villani)

Libre: Liniers.

Fase Reválida

Pacífico (BB) 2 – 3 Olimpo (Nicole Parra -2- y Tania Espindola // Priana Correa -2-)

Huracán Vs Pacífico (C) -Suspendido-

Libre: Estrella de Oro

