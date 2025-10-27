Todos los resultados de la última fecha del fútbol femenino de la Liga del Sur
La Liga del Sur confirmó los resultados del fútbol femenino de este fin de semana.
Primera A | Segunda Fase | Fecha 1
Cuadrangular Campeonato
STMBB 4 – 1 Tiro Federal (Eugenia Gago -2- y Victoria Nervi -2- // Pilar Vidal Gatti)
Villa Mitre 5 – 0 Bella Vista (Lucrecia Semper -2-, Sol Menéndez Perrone, Agustina Rodríguez y Camila Aliata)
Cuadrangular Permanencia
Libertad 10 – 0 Sansinena (Antonella Aquino -2-, Melina Gallardo -2-, Antonella De Vega -2-, Teresita Mella -2-, Victoria Gómez y Antonella Ferreyra)
La Armonía 2 – 2 SPIQPYA (Lucía Elizalde -2- // Candela Salgado -2-)
Primera B | Segunda Fase | Fecha 4
Fase Campeonato
San Francisco 4 – 5 Sporting (Ariana Adassus -2- y Clara Iturrioz -2- // Sofia Mattos -4- y Mia Zamora)
Rosario PB 0 – 3 AEC (Martina Silva, Julieta Tourn y Alexia Villani)
Libre: Liniers.
Fase Reválida
Pacífico (BB) 2 – 3 Olimpo (Nicole Parra -2- y Tania Espindola // Priana Correa -2-)
Huracán Vs Pacífico (C) -Suspendido-
Libre: Estrella de Oro