Abogado previsional considera que el aumento del 7,2% a los jubilados “es un parche”

El abogado previsional Gerardo Fuxman analizó con dureza la media sanción otorgada por Diputados al proyecto de ley que otorga un aumento del 7,2% a las jubilaciones.

Según explicó por Rivadavia, esa mejora “es muy poca” en relación a los fallos judiciales vigentes y a la situación estructural del sistema previsional argentino.

“El aumento está bien, claro, pero queda flaco. Hoy ya hay seis cámaras de la Seguridad Social que declararon inconstitucional el decreto de movilidad de Alberto Fernández. Esos fallos dicen que los jubilados deberían haber cobrado por inflación, lo cual da un 50% más”, aseguró el especialista. Y agregó que los beneficiarios del sistema que inicien juicio podrían ver una suba significativa en sus haberes: “Si te jubilaste en 2021 y hoy cobrás un millón, deberías estar cobrando un millón y medio”.

Fuxman señaló que solo quienes judicialicen su caso podrán acceder a ese incremento: “El que no litiga, no lo cobra”. Esta brecha genera -según el abogado- un sistema previsional “parcheado y desigual”, que en muchos aspectos necesita una reforma integral: “Tenemos parches sobre parches, decretos, resoluciones, leyes que se contradicen entre sí. Hay que trabajar en una nueva legislación previsional, clara y estable”.

El especialista también advirtió que sin una reforma laboral, no será posible resolver de fondo los problemas jubilatorios: “Mientras no haya reforma laboral, la moratoria previsional tiene que existir. Mucha gente trabajó en negro o con sueldos bajos. Sin moratoria no se pueden jubilar”.

Respecto al bono para jubilaciones mínimas, que se busca elevar de $70.000 a $110.000, Fuxman fue cauto: “Es una ayuda, sí, pero es discrecional. Si el presidente decide no otorgarlo más, se termina. Y además solo alcanza a quienes cobran la mínima”.

Consultado sobre la posibilidad de iniciar reclamos judiciales, Fuxman compartió algunos ejemplos concretos. “Una persona que cobra $770.000 y nunca inició juicio, si lo hace ahora, puede tener una mejora del 70% dependiendo del caso. Hay jurisprudencia favorable”, explicó, aunque reconoció que el proceso sigue siendo largo: “Hoy, si todo va bien, podés cobrar en tres años. Pero si la ANSES apela, la ejecución se dilata. Y aunque haya sentencia, muchas veces no pagan y hay que embargar. Esto pasó con todos los gobiernos”.

Otro de los temas abordados fue la moratoria previsional, hoy caída. “La moratoria permite completar los años de aporte. Si una mujer tiene 25 años de aportes y 61 años de edad, pero no puede pagar los cinco años que le faltan, no puede jubilarse, y esos 25 años no le sirven para nada”, explicó. “En esos casos, la moratoria es vital”.

También se refirió a la situación de los trabajadores extranjeros: “Con 20 años de residencia en el país y sin aportes, pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). Si son argentinos con 10 años sin aportes, también”.

Sobre el estado actual del sistema, Fuxman recordó que en los ‘90 la jubilación mínima equivalía a 150 dólares y la máxima, a 3.000. “Hoy, la mínima no llega a los 300 dólares, y la máxima está apenas por encima de 1.000. Se acható completamente. Muchos aportaron durante años y sienten que el esfuerzo no sirvió”.

Finalmente, se mostró escéptico respecto a la sostenibilidad del sistema sin reformas estructurales: “Antes teníamos cuatro trabajadores por cada jubilado. Hoy hay 1,4. Así es inviable”.

Fuxman cerró el diálogo remarcando que los jubilados han sido los grandes perjudicados del sistema: “Son los que aportaron durante décadas. Ahora, como son viejos, no les dan bolilla. No es justo. Y si el gobierno solo prioriza a los chicos, como dijo Caputo, entonces que lo digan claramente. Pero no se puede seguir desfinanciando a quienes sostuvieron el país con su trabajo”. (NA)