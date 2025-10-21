Abren la convocatoria para trabajar en las colonias municipales de verano
El municipio anunció que se encuentra activa la búsqueda de profesores o estudiantes de Educación Física, guardavidas y enfermeras/os para cumplir funciones en la temporada 25/26 de las colonias municipales.
Para postularse, enviar la siguiente documentación en formato PDF por WhatsApp al 2914367911 (no audios) y al mail deportes@bahiablanca.gov.ar:
– CV
– Estudiantes avanzados de EF: fotocopia del analítico
– Guardavidas: última reválida
– Enfermería: libreta laboral
