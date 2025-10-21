Abren concursos para elegir a directores de la Comedia Municipal 2026
El Municipio de Bahía Blanca llama a dos concursos para elegir a los/as directores/as de la Comedia Municipal 2026.
Concurso Nacional de Directores – Primera etapa
Dirigido a la puesta en escena de un proyecto teatral apto para todo público.
Concurso local para directores residentes en el Partido de Bahía Blanca – Segunda etapa
Destinado a la realización de un proyecto teatral apto para todo público.
Ambas convocatorias permanecerán abiertas el jueves 6 de noviembre, a las 13.
Los proyectos pueden presentarse tanto en formato digital como física en el Instituto Cultural (Alsina 41, altos).
Bases, condiciones y formulario digital: https://sites.google.com/view/comedia-municipal/llamado-a-concurso-2026.
Más información al correo electrónico comediamunicipalbb@gmail.com