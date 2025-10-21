Javier Milei: “Los enojaditos de Mauricio Macri permitieron que vuelva el kirchnerismo”

El presidente Javier Milei criticó con dureza al expresidente Mauricio Macri y a un sector del electorado al que responsabilizó por el regreso del kirchnerismo al poder.

De cara a las elecciones del próximo domingo, afirmó que su espacio político atraviesa una nueva etapa de “renacer” y busca reconectar con la gente para recuperar la confianza y “la mística” del movimiento.

“Los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo. Dijeron que eran moderados y que iban a volver mejores. No eran ni moderados, ni volvieron mejores”, sostuvo al analizar el escenario político.

Además, comparó al kirchnerismo con los “gremlins”: “Usted les tira agua y se convierten en monstruo. El agua es cuando llegan al poder”.

Milei afirmó que el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires dejó lecciones para todo el arco político: “Todo lo que pasó después de la elección de PBA dejó en claro eso. A veces, cuando uno es joven, es idealista y cree que las cosas se pueden hacer de modo instantáneo. Lo primero que hay que entender es que no es instantáneo”. (Ámbito)