Juzgan a un chofer de ambulancias por drogar y abusar a tres mujeres

Desde mañana se realizará el juicio oral y público para analizar la conducta de Ángel Javier Panelo por haber drogado y abusado de tres mujeres en la localidad de Punta Alta.

Según la investigación del fiscal Diego Torres, el acusado, quien se desempeñaba como chofer de ambulancias en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, le suministró drogas de sumisión en las bebidas a mujeres que conoció o con las que se había encontrado para compartir un momento.

En el estado en el que se encontraban las víctimas no pudieron consentir ningún acto sexual.

Las tres mujeres refirieron sentirse descompuestas luego de tomar una bebida, perder el conocimiento y despertarse con signos de haber sido abusadas.

Las tareas investigativas y las pruebas obtenidas durante la investigación permitieron imputarle a Panelo tres hechos de suministro de estupefacientes a título gratuito, abuso sexual con acceso carnal y hurto, ya que en todos los casos le sustrajo a las víctimas dinero de las billeteras y otras pertenencias.