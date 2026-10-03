ABSA confirmó que las obras en la nueva cisterna se ejecutan de acuerdo a lo previsto

Se iniciaron anoche los trabajos programados de vinculación de la nueva cisterna de agua con el acueducto de salida de la Planta Patagonia.

Durante la madrugada, se trabajó en el corte y despiece del acueducto existente, para después comenzar a instalar las nuevas piezas con el mismo diámetro (1500 milímetros), que suman acometidas de ingreso y salida de la cisterna.

Esta tarea es fundamental para avanzar en la construcción de este reservorio que albergará 30 millones de litros de agua potable y que forma parte de una obra clave como lo es el “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto – Los Chañares”, ejecutada por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), significando una importante mejora en el servicio de agua para 300.000 habitantes de la ciudad.

Desde anoche está interrumpido el suministro para gran parte de la ciudad hasta la finalización de las tareas, momento estimado para el mediodía de mañana domingo.

No obstante, como fuera informado, algunos barrios mantienen un abastecimiento restringido, con baja presión, mediante el agua producida por la Planta Potabilizadora Modular de Patagonia y la Planta Potabilizadora de Agua de Grünbein.

Estos sectores incluye a los barrios Patagonia; Millamapu; Aldea Romana; El Nacional; San Agustín; Prensa; Molina Campos; Grünbein; Villa Elena; Villa Gloria; El Polo; San Miguel; Punta Blanca; Palermo; y 12 de Octubre.