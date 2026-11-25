Absa realizará trabajos en una cañería y afectará el servicio de agua en Ingeniero White
La empresa ABSA informó que el próximo jueves 26 realizará la reparación de una cañería de 300 milímetros ubicada sobre la ruta 252, a la altura del ingreso de Pampa Energía, en Ingeniero White.
Los trabajos requerirán interrumpir el servicio de agua en la localidad y afectarán a los barrios Boulevard y Saladero, el Consorcio del Puerto y empresas del Polo Petroquímico.
Ante esta situación, la empresa solicitó a los usuarios realizar las reservas de agua que estén a su alcance y utilizarlas únicamente para cubrir necesidades esenciales, evitando consumos no prioritarios hasta la normalización del servicio.
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