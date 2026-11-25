La empresa ABSA informó que el próximo jueves 26 realizará la reparación de una cañería de 300 milímetros ubicada sobre la ruta 252, a la altura del ingreso de Pampa Energía, en Ingeniero White.

Los trabajos requerirán interrumpir el servicio de agua en la localidad y afectarán a los barrios Boulevard y Saladero, el Consorcio del Puerto y empresas del Polo Petroquímico.

Ante esta situación, la empresa solicitó a los usuarios realizar las reservas de agua que estén a su alcance y utilizarlas únicamente para cubrir necesidades esenciales, evitando consumos no prioritarios hasta la normalización del servicio.