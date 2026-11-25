El intendente Federico Susbielles cuestionó al Gobierno nacional por la falta de inversión en obra pública, el mantenimiento de las rutas y el destino de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles.

El jefe comunal señaló que el Municipio continúa realizando tareas de mantenimiento con recursos propios y reclamando las obras que necesita la ciudad.

“Esta situación no es sostenible. La falta de inversión y el desvío de fondos tienen consecuencias y las pagan los bahienses”, expresó Susbielles.