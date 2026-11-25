Susbielles cuestionó al Gobierno nacional por la falta de inversión en obra pública
El intendente Federico Susbielles cuestionó al Gobierno nacional por la falta de inversión en obra pública, el mantenimiento de las rutas y el destino de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles.
El jefe comunal señaló que el Municipio continúa realizando tareas de mantenimiento con recursos propios y reclamando las obras que necesita la ciudad.
“Esta situación no es sostenible. La falta de inversión y el desvío de fondos tienen consecuencias y las pagan los bahienses”, expresó Susbielles.
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