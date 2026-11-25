La empresa EDES informó que este miércoles 25 de noviembre realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica de Bahía Blanca.

Las tareas se desarrollarán de 10 a 14 y afectarán al sector comprendido por las calles Bravard, Sixto Laspiur, Juan Molina y Almafuerte.

La empresa indicó que los usuarios alcanzados recibirán notificaciones antes, durante y después de las tareas, a través del correo electrónico y de su aplicación.