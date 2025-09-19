¿Cómo sigue? La actualización del pronóstico del tiempo para Bahía Blanca después del alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para Bahía Blanca y anunció que ya no rigen alertas para este viernes.

Según se informó, para hoy se espera una temperatura máxima de 21°, con cielo mayormente nublado y viento del sudeste a 40/50 kilómetros por hora.

ALERTA PARA EL SÁBADO

Al mismo tiempo, el SMN anunció que rige un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la tarde.

Se prevé que el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.