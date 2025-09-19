Allanamiento por robo a una comerciante: dos personas aprehendidas

Personal de la Comisaría Séptima y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron ayer una vivienda ubicada en calle Pigüé al 2800 en el marco de una investigación por un robo ocurrido días atrás.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4 en relación al hurto sufrido por una comerciante dedicada a la venta de cubanitos, quien el pasado martes denunció que su carro de ventas —estacionado frente a su domicilio, en calle Pigüé al 2000— había sido violentado durante la noche mediante el forzamiento de una de sus ventanas laterales, sustrayéndose mercadería del interior.

Tras tareas investigativas, se logró identificar un domicilio sospechoso, el cual ya había sido allanado en reiteradas oportunidades.

En ese lugar se procedió a la aprehensión de Gastón Ezequiel Barroso (21), quien posee amplios antecedentes por delitos contra la propiedad.

Durante el allanamiento, se logró secuestrar parte de los elementos robados y la vestimenta que habría utilizado al momento del hecho.

Por este motivo, fue imputado por el delito de “robo”, conforme al artículo 153, inciso 3° del Código Procesal Penal.

Asimismo, en el mismo procedimiento fue aprehendida su madre, Marcela Alejandra Barroso (54), ya que se constató que en su poder se encontraba una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo por robo desde noviembre de 2019, a requerimiento de la fiscalía N°13 del Departamento Judicial de Tres Arroyos.

Ambos fueron trasladados y alojados en la sede de la comisaría Séptima. Se investiga la posible participación de Gastón Barroso en otros hechos delictivos ocurridos en la jurisdicción.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, horas más tarde ambos recuperaron la libertad.

EL MOMENTO EN EL QUE SE FUGAN CON LA MERCADERÍA