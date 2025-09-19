viernes, septiembre 19, 2025
[VIDEO] Intensas lluvias y caída de granizo en varios puntos de la provincia de La Pampa

De La Bahía Noticias

Lluvia, viento, actividad eléctrica y en algunos casos caída de granizo fue el escenario de una fuerte tormenta que se registró entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes en varios puntos de la provincia de La Pampa.

En la capital pampeana y en la localidad de Toay, la fuerte lluvia provocó el anegamiento de muchas calles, informó El Diario de La Pampa.

La Policía de la Pampa informó que los mayores registros de lluvia se dieron en Alpachiri (46 mm) y Rolón (44 mm).

SEVERA TORMENTA SOBRE TOAY

 

VIDEO Y FOTO: Jeremías Beraldi

