Persecución, choque y tiroteo: un aprehendido con armas y droga tras violenta fuga

Un operativo conjunto entre el Comando de Patrullas, el GTO de la Comisaría Sexta y la UPPL culminó con la aprehensión de un hombre de 26 años tras una peligrosa persecución vehicular y enfrentamiento armado con efectivos policiales.

El hecho se inició cerca de las 21:50 de ayer cuando los uniformados intentaron interceptar a un sujeto que circulaba en una camioneta Dodge Ram Rampage de color gris, sin dominio visible, realizando maniobras temerarias en la intersección de las calles Montevideo y Brown.

Pese a la voz de alto emitida con sirenas, el conductor hizo caso omiso y emprendió una huida a gran velocidad.

Tras recorrer varias arterias de la ciudad, la persecución terminó cuando el vehículo impactó contra una vivienda en la esquina de Cacique Venancio y Láinez.

El individuo descendió del rodado e intentó escapar a pie, disparando contra el personal policial, que respondió con disparos de estruendo.

En su huida, el sospechoso descartó una mochila en la vía pública, y fue finalmente reducido sobre calle Misioneros, tras oponer resistencia.

Durante el procedimiento, uno de los móviles policiales a cargo del oficial Alderete Gustavo recibió un impacto de arma de fuego en el parabrisas, sin que se registraran heridos entre el personal interviniente.

Del interior de la mochila secuestrada se hallaron una pistola 9mm marca Bersa Thunder PRO, 32 municiones calibre 9 mm, 18 municiones calibre .22, tres bochas de clorhidrato de cocaína (88 g), 1,46 g de cogollos de marihuana, una balanza de precisión, $249.000 en efectivo y dos teléfonos celulares

El aprehendido fue identificado como Santiago Matías Laiño, quien resultó con lesiones leves producto del impacto vehicular.

Se supo que el personal policial resultó ileso.

Minutos después del procedimiento, dos individuos más —identificados como Rosal Luciano Nicolás (27) y Leiva Lautaro Luca (24)— intentaron obstruir la labor policial en el lugar.

Los jóvenes se movilizaban en una motocicleta Yamaha Fazer 250, la cual contaba con pedido de secuestro activo desde el 11 de abril de este año requerido por la comisaría Tercera. Ambos fueron demorados.