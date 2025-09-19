Pasó el alerta naranja: el intendente Susbielles informó que la actividad en Bahía es normal

El intendente Federico Susbielles señaló esta mañana que “Bahía Blanca fue retirada del alerta amarillo previsto para esta mañana” y subrayó que “la actividad será normal durante toda la jornada”.

El jefe comunal sostuvo que “pasó un nuevo alerta naranja en la ciudad” y agradeció “a todo el equipo del Comité de Seguimiento de Emergencias por estar siempre activo e involucrado”.

EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO (SMN)