viernes, septiembre 19, 2025
Locales

Pasó el alerta naranja: el intendente Susbielles informó que la actividad en Bahía es normal

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles señaló esta mañana que “Bahía Blanca fue retirada del alerta amarillo previsto para esta mañana” y subrayó que “la actividad será normal durante toda la jornada”.

El jefe comunal sostuvo que “pasó un nuevo alerta naranja en la ciudad” y agradeció “a todo el equipo del Comité de Seguimiento de Emergencias por estar siempre activo e involucrado”.

EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO (SMN)

