Un camión que transportaba productos desde Bahía Blanca volcó en La Pampa

Un camión térmico volcó durante la madrugada de este viernes en la ruta provincial 1, a cinco kilómetros de Quemú Quemú.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, el conductor del vehículo resultó ileso.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, en la mano que va hacia General Pico.

El subcomisario Julio Martínez, de la Comisaría Departamental de Quemú Quemú, explicó que el camión que transportaba productos desde Bahía Blanca perdió el control tras una lluvia en la zona.

El chofer no sufrió lesiones y se encuentra en buen estado de salud. (El Diario de La Pampa)