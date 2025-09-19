Durante la mañana de este viernes cortan la luz en dos sectores de la ciudad
La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.
Las interrupciones se harán:
– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por Blandengues, avenida Colón, Malvinas, Tucumán.
– de 10 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles O’Higgins, Rondeau, Brickman, Malvinas, Paunero, Don Bosco.
Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
