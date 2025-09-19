viernes, septiembre 19, 2025
Durante la mañana de este viernes cortan la luz en dos sectores de la ciudad

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones se harán:

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por Blandengues, avenida Colón, Malvinas, Tucumán.
– de 10 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles O’Higgins, Rondeau, Brickman, Malvinas, Paunero, Don Bosco.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

