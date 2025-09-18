Continúa el retroceso del empleo en Bahía Blanca

El dato saliente de la evolución del mercado de trabajo bahiense es la continuidad del retroceso del empleo durante el segundo trimestre de 2025.

Así se desprende del Boletín de Estadísticas Laborales que elabora el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur IIESS, CONICET, del departamento de Economía de la Universidad del Sur, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC.

La ocupación como porcentaje de la población ha disminuido en unos 5 puntos porcentuales en los últimos dos años, es decir, desde el pico alcanzado en el segundo trimestre de 2023.

En tanto, la caída en el segundo trimestre de este año fue de 2 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior.

La declinación del empleo en el segundo trimestre tuvo dos consecuencias. La primera fue el incremento de la desocupación.

“Con 7,5% de la población bahiense económicamente activa sin trabajo y buscándolo activamente, la tasa de desempleo retornó a los elevados niveles alcanzados a principios de 2024, cuando el paquete de medidas económicas del nuevo gobierno estaba produciendo un efecto contractivo sobre el nivel de actividad económica y el mercado de trabajo urbano en todo el país”, señala el informe.

“La segunda consecuencia del retroceso del empleo fue la disminución de la tasa de actividad. De hecho, si se observan conjuntamente las tasas de empleo y de actividad en Bahía Blanca-Cerri desde mediados de 2023 se notará la estrecha solidaridad entre ambas trayectorias. En efecto, en la medida en que las personas sin empleo o que lo pierden abandonan la búsqueda laboral dejan de contar como económicamente activos”, explica el informe.

“Para ilustrar con mayor precisión el cuadro laboral bahiense se podría agregar que si parte de los trabajadores que no pudieron ingresar o fueron desplazados de sus puestos no hubiesen desistido de buscar o no hubiesen abandonado la búsqueda, el aumento de la tasa de desocupación habría sido más abultado”, agrega.

La suba de la subocupación puede señalarse como otro rasgo destacable de la evolución reciente del mercado de trabajo bahiense. La tasa de subocupación (personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más) en la ciudad viene oscilando entre 6% y 10% de la población activa.

En el segundo semestre se situó en el límite superior de este intervalo. La subocupación bahiense con todo, es sistemáticamente más baja que la del promedio urbano nacional.

Otro dato negativo es el aumento de la tasa de ocupados demandantes de empleo en BBC. Casi 16% de la población activa bahiense y que está ocupada aún busca trabajo, un guarismo que retorna a los altos niveles del período más agudo de crisis, en el verano de 2024.

La trayectoria del mercado de trabajo bahiense mostró algunas diferencias con la evolución del promedio urbano nacional. La primera es que la ocupación nacional permaneció estancada, en lugar de disminuir.

La segunda es que la tasa de desocupación no se incrementó, sino que se redujo. Este paso de personas a la inactividad produjo una caída espuria o ficticia de la tasa de desocupación, es decir, no vinculada con un aumento genuino del empleo sino con una menor cantidad de personas sin trabajo empeñados en una búsqueda activa.

Luego, el informe señala que en una mirada de mediano plazo de los últimos dos años la pérdida absoluta de empleos podría situarse en unos 13.000 o 14.000 puestos. Su principal correlato no ha sido el aumento de la tasa de desocupación sino la caída de la tasa de actividad laboral.

La mayoría de las personas expulsadas de la ocupación o que, habiéndolo deseado, no pudo ingresar a ella, desistió de la búsqueda laboral. Son ocupados o desocupados “potenciales”. Si, en cambio, se pone el foco en el segundo trimestre de este año la pérdida de empleo fue de unos 6.000 puestos que fueron a engrosar, en partes aproximadamente iguales a la desocupación y a la inactividad laboral