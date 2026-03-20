Absuelven a un hombre tenencia de material de abuso sexual infantil

El juez Gabriel Giuliani, a cargo del Juzgado Correccional Nº 1, absolvió a Federico Santiago Carlos Pereyra Cónsoli por el delito de tenencia de material de abuso infantil, agravada por ser las víctimas menores de 13 años.

En el fallo, el magistrado detalla “en el debate no pudo reproducirse de manera detallada y con las especificaciones técnicas respectivas los informes que fueran acompañados al señor agente fiscal durante su investigación penal preparatoria, lo que lleva a un grado de convicción que no alcanza a concluir con grado de certeza que la materialidad ilícita haya existido”.

“No cabe dudas que el plus requerido como elemento del tipo penal `a sabiendas´ no se ha configurado en autos toda vez que, si bien es cierto, los ámbitos en los cuales se hallaron las imágenes, resultan ser de uso privado del imputado, no pudo acreditarse la disponibilidad de las mismas”, detalló Giuliani en su dictamen.

La causa se inició por una comunicación del Juzgado Federal N.º 2 en junio de 2022 donde, en el marco de un allanamiento en la localidad de Patagones por una causa que estaban tramitando, detectan en el teléfono celular de Pereyra Cónsoli varios archivos con contenido ilícito.

Además, luego de que se realizaran las pericias sobre los elementos secuestrados, encontraron 22 archivos más de abuso infantil en un disco rígido perteneciente a una notebook que el acusado tenía en su casa.

El fallo no se encuentra firme y será apelado por la fiscalía.