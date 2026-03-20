Fin de semana largo: cómo se prestarán los servicios durante el 23 y el 24 de marzo
El próximo lunes 23, día no laborable con fines turísticos, y el martes 24, feriado con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, los distintos servicios que se brindan en la ciudad funcionarán de la siguiente manera:
Transporte público:
Las distintas líneas circularán el lunes con horarios de sábado y el martes con la frecuencia establecida para cada domingo. Las consultas se pueden efectuar en gpsbahia.com.ar.
Recolección de residuos:
Se brindará con normalidad, conforme al cronograma establecido.
Hospital Municipal:
De 8 a 19 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio:
La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será el habitual: de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).
Estacionamiento medido y pago:
Se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales:
Sin atención al público.